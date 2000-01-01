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المنتدى : التدريب و التنمية البشرية ]ما هي قاعدة الــ 99؟

سأل الملك الوزير : ما بال الخادم أسعد مني في حياته ؟

وهو لا يملك شيئا وانا الملك لدي كل شئ ومتكدر المزاج ! فقال له الوزير :

جرِّب معه قاعدة ال 99 ، ضع 99 دينارًا فى صرة عند بابه في الليل

واكتب على الصرة 100 دينار واطرق بابه وانظر ماذا سيحدث ..

فعل الملك ما قاله له الوزير فأخذ الخادم الصرة فلما عدها قال :

( لا بد أن الدينار الباقي وقع في الخارج ) ،

فخرج هو وأهل بيته كلهم يفتشون ، وذهب الليل كله وهم يفتشون فغضب الأب لأنهم لم يجدوا هذا الدينار الناقص . فثار عليهم بسبب الدينار الناقص بعد أن كان هادئًا ..

وأصبح الخادم فى اليوم الثاني متكدّر الخاطر لأنه لم ينم الليل فذهب إلى الملك،

عابس الوجه متكدر المزاج غير مبتسم ناقم على حاله .

فعلم عندها الملك ما معنى الـ 99 .

ننسى 99 نعمة وهبنا الله إياها ونقضي حياتنا كلها نبحث عن نعمة واحدة مفقودة !

نبحث عن ما لم يقدره الله لنا ومنعه عنا لحكمة لا نعلمها

ونكدٌر على أنفسنا وننسى ما نحن فيه من نِعم !!

استمتعوا بالتسعة والتسعين نعمة وسلوا الله من فضله وكرمه وتذكروا قوله:

(لئن شكرتم لأزيدنكم) وقل الحمد لله











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