العودة   منتديات السبورة > القسم العام > السبورة الثقافية والأدبية
تحديث الصفحة ايش اخبارك
السبورة الثقافية والأدبية شعر - نثر - قصص أدبية
التسجيل التعليمات روابط مفيدة التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


ايش اخبارك

السبورة الثقافية والأدبية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم اليوم, 07:35 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مشرف عام

الصورة الرمزية ابو محمود
إحصائية العضو







ابو محمود is on a distinguished road
 

ابو محمود متواجد حالياً

 


 المنتدى : السبورة الثقافية والأدبية
افتراضي ايش اخبارك

يا زين وشلون قلي بلفت انظارك
وش معجزات المحال اللي أسويها
أتعذر بغيبتك وأسال عن أخبارك
والصدق بي لهفه ياما كنت أخفيها
مرات أفتح حوار وفيه نتشـــــــارك
قصدك تحاور.. وقصدي أهتني فيها
لحظات واي لحظه فيها خافقي زارك
تسوى من اول حياتي لين تاليها
ومرات قدر استطاعة عقلي ادّارك
مشاعر ابدون شوري صرت أبديها
واحاول اثقل ولكن شفت تيارك
جرف أحاسيس قلبي مع ضواحيها
أغرقني إعجاب لكن ثورة بحارك
للحيره تدفعني واوصل لين شاطيها
صحيح محتار.. لكن واجب اخبارك
فافهم حروفي وركز في معانيها
غمض عيونك وصفي كل أفكارك
بحكي عن الروح واغلب ما تعانيها
شافتك عيني ومنها نالت اسحارك
واصبحت من بين هذي الناس ماليها
خيرت قلبي واشوفه ذاب واختارك
بعروقه اصحبت تجري في مجاريها
بالروح حبي وعشقي شيّدو دارك
يا ساكن الروح تكفى لا تخليها
بالحيل احبك وراضي ابكل أخطارك
واتخيّل اي تضحيه ممكن أضحيها
هذا شعوري وكان القصد إشعارك
واحكي لك اشياء عنّك كنت اخبّيها
والحين لو كنت راضي حدّد خيارك
وان كاني اخطيت فيما قلت عدّيها
رد مع اقتباس
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
العرض العادي العرض العادي

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


Loading...

الاتصال بنا  - تصميم علاء الفاتك - المعلم - الأرشيف - الأعلى

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » شبكة عرب فور هوست