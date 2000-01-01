ايش اخبارك

يا زين وشلون قلي بلفت انظارك

وش معجزات المحال اللي أسويها

أتعذر بغيبتك وأسال عن أخبارك

والصدق بي لهفه ياما كنت أخفيها

مرات أفتح حوار وفيه نتشـــــــارك

قصدك تحاور.. وقصدي أهتني فيها

لحظات واي لحظه فيها خافقي زارك

تسوى من اول حياتي لين تاليها

ومرات قدر استطاعة عقلي ادّارك

مشاعر ابدون شوري صرت أبديها

واحاول اثقل ولكن شفت تيارك

جرف أحاسيس قلبي مع ضواحيها

أغرقني إعجاب لكن ثورة بحارك

للحيره تدفعني واوصل لين شاطيها

صحيح محتار.. لكن واجب اخبارك

فافهم حروفي وركز في معانيها

غمض عيونك وصفي كل أفكارك

بحكي عن الروح واغلب ما تعانيها

شافتك عيني ومنها نالت اسحارك

واصبحت من بين هذي الناس ماليها

خيرت قلبي واشوفه ذاب واختارك

بعروقه اصحبت تجري في مجاريها

بالروح حبي وعشقي شيّدو دارك

يا ساكن الروح تكفى لا تخليها

بالحيل احبك وراضي ابكل أخطارك

واتخيّل اي تضحيه ممكن أضحيها

هذا شعوري وكان القصد إشعارك

واحكي لك اشياء عنّك كنت اخبّيها

والحين لو كنت راضي حدّد خيارك

وان كاني اخطيت فيما قلت عدّيها