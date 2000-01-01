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المنتدى : السبورة الخدماتية فرصة ذهبية .. الدراسة في أوكرانيا موسم 2017-2018 فرصة ذهبية .. الدراسة في أوكرانيا موسم 2017-2018

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توفر لكم شركة المستقبل للخدمات الجامعية قبولات دراسية بأرقي الجامعات و المعاهد الأوكرانية بمختلف التخصصات .

• تقدم لكم شركة المستقبل النصيحة الشرح الكامل عن الحياة الدراسية و الإجتماعية في أوكرانيا

• تقدم لكم شركة المستقبل الشرح الكامل في آلية الحصول على التأشيرة

• تقدم لكم شركة المستقبل الشرح الكامل لطريقة السفر و الإستقبال

• تقوم شركة المستقبل بالإستقبال و تخليص معاملات الإلتحاق بمقاعد الدراسة و كذلك بالسكن الجامعي.

خاص للطلبة الراغبين بإكمال دراستهم:

إن كنت لم تكمل دراستك الجامعية و درست بعض السنوات او لديك شهادة معهد او كلية متوسطة اولديك بكالوريس او ماجستير و تريد ان تكمل دراستك فلدينا الحل بالطرق القانونية التي عليك اتباعها من اجل تحصيلك العلمي..

من اجل تفاصيل أكثر يرجي المراسلة على العناوين التالية:

واتس اب ، فايبر، موبايل 00380931313509

Arok33@hotmail.com

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