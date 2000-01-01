فرصة ذهبية .. الدراسة في أوكرانيا موسم 2017-2018

فرصة ذهبية .. الدراسة في أوكرانيا موسم 2017-2018توفر لكم شركة المستقبل للخدمات الجامعية قبولات دراسية بأرقي الجامعات و المعاهد الأوكرانية بمختلف التخصصات .
.من اجل تسجيل آمن و مضمون
مطلوب وكلاء في الدول العربية
• تقدم لكم شركة المستقبل النصيحة الشرح الكامل عن الحياة الدراسية و الإجتماعية في أوكرانيا
• تقدم لكم شركة المستقبل الشرح الكامل في آلية الحصول على التأشيرة
• تقدم لكم شركة المستقبل الشرح الكامل لطريقة السفر و الإستقبال
• تقوم شركة المستقبل بالإستقبال و تخليص معاملات الإلتحاق بمقاعد الدراسة و كذلك بالسكن الجامعي.
خاص للطلبة الراغبين بإكمال دراستهم:
إن كنت لم تكمل دراستك الجامعية و درست بعض السنوات او لديك شهادة معهد او كلية متوسطة اولديك بكالوريس او ماجستير و تريد ان تكمل دراستك فلدينا الحل بالطرق القانونية التي عليك اتباعها من اجل تحصيلك العلمي..
من اجل تفاصيل أكثر يرجي المراسلة على العناوين التالية:
واتس اب ، فايبر، موبايل 00380931313509
Arok33@hotmail.com
mostagpal@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=M_lH1zXCS_I