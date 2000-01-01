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المنتدى : التدريب و التنمية البشرية 6 أخطاء يجب تجنّبها في مكان العمل 6 أخطاء يجب تجنّبها في مكان العمل

دبي، الأمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتبوأ العمل مكانة مميزة في حياة كل شخص، إذ يعمل الشخص العادي لحوالي عشر سنوات من حياته، ما يفرض مراعاة التوازن في صحة علاقة الشخص بمكان العمل والزملاء الذين يعملون فيه، لضمان الراحة النفسية في مكان العمل.



وعادة، يكتسب الكثير من الأشخاص مهارات التعامل مع الزملاء في مكان العمل مع مرور الوقت وتراكم الخبرات. لكن، إذا كنت ممن يبحثون عن "طرق مختصرة" لتعلم المهارات الاجتماعية في مكان العمل، فقد جمعنا لك فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يقوم الموظفون بها في مكان العمل، والتي يُنصح بتجنبها:



هل تقول "نعم دائماً؟"



يسعى بعض الموظفين إلى نيل رضى مدرائهم عن طريق موافقتهم الرأي دائماً. لكن، غالبية المدراء يطمحون بأن يتمتع الموظف بشخصية مستقلة وأفكار غير تقليدية، ما يعني التحلي بالشجاعة للتعبير عن عدم موافقتك على بعض الطروحات، إذا كنت تعتقد أنك تتمتع بالقدرة لاقتراح فكرة أفضل.



عدم المبالغة بالاعتذار



وقوع الأخطاء هو جزء طبيعي من حياة الموظف. ومن الأفضل، أن يعتذر الموظف لدى وقوعه في الخطأ بدون الهروب من تحمل المسؤولية. لكن، يجب عدم المبالغة تقديم بالاعتذار، أو جلد الذات، بسبب تأثيرات ذلك على ثقة الموظف بنفسه في مكان عمله.



تقديم الوعود لتسليم ما يفوق قدراتك



قد يشعر بعض الموظفين بالحماسة، في مكان العمل ويسعون إلى إبهار من حولهم، ما يجعلهم يقدمون الوعود لإتمام أعمال تفوق قدراتهم. وهذا أمر سلبي لأنه قد يضع الموظف في موقف العجز عن تسليم ما وعد به، أو يجعل من حوله يتوقعون منه العمل بطريقة تفوق قدراته.



إدخال الأمور الشخصية في مكان العمل



قد يقع كثيرون في هذا الفخ، بعد شعورهم بالاطمئنان أو الاعتياد على الزملاء ومحيط العمل. لكن، يجب أن يدرك الموظف أن مكان العمل يتمتع ببيئة مهنية وعملية لا تنسجم مع الحياة الشخصية. ويُنصح بتجنب القيام بمكالمات هاتفية شخصية مهمة أو حساسة في المكتب.



النميمة



النميمة من الأمور التي تشيع جواً من التوتر والسلبية في مكان العمل، وتتنافى مع مبادئ حُسن النية بين الزملاء، ويترتب على هذه الممارسات في غالبية الأوقات عواقب سلبية.



الشكوى



رغم أن المصاعب والتحديات تُعتبر جزءاً طبيعياً في جميع الوظائف، إلا أن هذا لا يعني الاعتراض على الشركة أو المدير أو الزملاء، خصوصاً إذا كان هذا الأمر في العلن. و قد تؤثر هذه الاعتراضات على وضعك في الشركة، وتسبب الإزعاج للزملاء. وفي حالة وجود شكوى، يفضّل التوجّه بها إلى الشخص المعني، أو إلى قسم الموارد البشرية.











التوقيع اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي ، بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي ، وتغفر بها ذنبي ، وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري , وتكشف بها همي وغمي ، وتشفي بها سقمي, وتجلو بها حزني ، وتجمع بها شملي ، وتبيض بها وجهي.

اللهم آمين .



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لم أؤاخذك بالجفاءِ لأَني *** واثق منك بالوداد الصَّريح



مجلة المعلم

مجلة المعلم كل الشكر والتقدير لمصممة التوقيع المعلمة الفاضلة أم نايف