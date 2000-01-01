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المنتدى : السيرة النبوية هنا مدرسة محمد صلى الله عليه و سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بعـــض طـــرق النشـــر للموقـــع:

- ارسله لكــل من تعرفهـم لا تتـرك أحد منهـم

- ضعه في موقعك الشخصي

- ضعه في منتديات

- ضعه في توقيعك اسفل الرسائل

او المشاركات او على

التوبك او على رسائل الترحيب

- اكتبه في غرف وبرامج المحادثه

- ارسله في رساله بالجوال..واطلب

من قارئها بأن يقوم

بنشرها

- أكتبه على طريقه الستيكرز والصقه

على سيارتك إن أمكن​



اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي

لجلال وجهك وعظيم

سلطانك

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت

أستغفرك وأتوب إليك​



هذا الكتاب ينشره ففيه من الخير ما فيه

وهو باكثر من لغة

وهو نصرة حقيقية للنبي صلي الله عليه وسلم​



هذا هو الرابط الذي يوصلكم للتحميل



http://madrasato-mohammed.com/











