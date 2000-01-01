هنا مدرسة محمد صلى الله عليه و سلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعـــض طـــرق النشـــر للموقـــع:
- ارسله لكــل من تعرفهـم لا تتـرك أحد منهـم
- ضعه في موقعك الشخصي
- ضعه في منتديات
- ضعه في توقيعك اسفل الرسائل
او المشاركات او على
التوبك او على رسائل الترحيب
- اكتبه في غرف وبرامج المحادثه
- ارسله في رساله بالجوال..واطلب
من قارئها بأن يقوم
بنشرها
- أكتبه على طريقه الستيكرز والصقه
على سيارتك إن أمكن
اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي
لجلال وجهك وعظيم
سلطانك
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك
هذا الكتاب ينشره ففيه من الخير ما فيه
وهو باكثر من لغة
وهو نصرة حقيقية للنبي صلي الله عليه وسلم
هذا هو الرابط الذي يوصلكم للتحميل
http://madrasato-mohammed.com/