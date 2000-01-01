المنتدى : السبورة الدينية ما يجب في إسداء النصيحة. " ما يجب في إسداء النصيحة.

النصيحة لغة : مأخوذة من مادة " نصح"، وتدلُّ على الملاءمة بين شيئين وإصلاحٍ لَهما.

وقال الرَّاغب: "النُّصح مأخوذٌ من قولهم: نصحتُ له الود؛ أيْ: أخلصتُه...". وأصل النصيحة من الإخلاص.. قيل : " نصح العسل " أي : خَلَّصَهُ من شوائبه .

قال الله تعالى: " أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ" ـ الأعراف (62).

وعن تميم بن أوس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الدين النصيحة ، قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم " رواه البخاري ومسلم .

ومواطن النصيحة ومعناها والإخلاص فيها يكون :

• بالإخلاص لله تعالى، في العبادة ، وفي الأعمال كلها، ظاهرها وباطنها.

• بالإخلاص لكتابه وذلك بحسن تلاوته و تدبره ، والعمل به وتعليمه للناس .

• بالإخلاص لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بتصديقه ومحبته وطاعته فيما أمر به .

• بالإخلاص لأئمة المسلمين، وهم العلماء وولاة الأمر، فأما النصح للعلماء : فيكون بتلقّي العلم عنهم ، والجلوس إليهم ، ونشر مناقبهم ، وتكريمهم وإجلالهم والامتثال لنهجهم القويم. وأما النصيحة للأمراء من ولاة الأمر، فتكون بإعانتهم على القيام بما حُمّلوا من أعباء الولاية وطاعتهم في المعروف .

• بالإخلاص لعامة الناس ، وذلك بنصرتهم ، وبهديهم إلى الحق وإعانتهم عليه .

آداب النصيحــة: للنَّصيحة آداب ينبغي التأدُّب بِها، ومراعاتُها، ومن أهَمِّها ما يأتي:

o ابتغاء وجه الله تعالى في إسداء النصيحة، فلا يبتغي بها إظهار العلو والارتفاع والتفاضل .

o التحلي بالرفق واللِّين في إسداء النصيحة، واستدل (الغزاليّ)ُ رحمه الله: بوجوب الرِّفق بقول (المأمونُ) ــ حين وعظه واعظٌ، وعنَّفَ له في القول ــ قال: " يا رجل! ارفق؛ فقد بعَث اللهُ مَن هو خيرٌ منك إلى من هو شَرٌّ منِّي، وأمره بالرِّفق، قال الله تعالى: " فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى" ــ طه ( 44).

o أن تكون النصيحة سرًّاً، لأنَّ النُّصح أمام الناس ، كثيراً ما يضيق منه المنصوح. قال (الشافعي) رحمه الله : " من وعظ أخاه سرًّا فقد نصحه وزانَه، ومن وعظه علانيةً فقد فضحه وشانه".

o أن يختار الوقت المناسب للنصيحة . قال ابن مسعود رضي الله عنه : " إِنَّ لِهَذِهِ الْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإِقْبَالًا ، وَإِنَّ لَهَا فَتْرَةً وَإِدْبَارًا ، فَخُذُوهَا عِنْدَ شَهْوَتِهَا وَإِقْبَالِهَا ، وَذَرُوهَا عِنْدَ فَتْرَتِهَا وَإِدْبَارِهَا " .

o - أن يعمل الناصح بما يأمر الناس به ، ويترك ما ينهى الناس عنه. قال الله تعالى:" أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ" البقرة (44).

يجب على كل مسلم العارف بأحكام النصيحة وشروطها وآدابها ، ألا يتردد في إسدائها ، فذلك من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن النكر. وتكون النصيحة في وسائل التواصل الاجتماعي ، موجهة للعامة دون تجريح.























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