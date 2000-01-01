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المنتدى : التدريب و التنمية البشرية الحمار و الثعلب قصة طريفة

اختلف الحمار والثعلب على لون البرسيم

يقول الحمار لون البرسيم اصفر

ويقول الثعلب لون البرسيم اخضر

فذهبا الى ملك الغابة (الاسد ليحكم بينهم )

فاصدر الاسد حكمه

بسجن الثعلب شهر وبراءة الحمار

استنكر الثعلب الحكم وقال للاسد اليس لون البرسيم اخضر ؟إإإ

فقال الاسد بلى إإإإإإ

فقال الثعلب لماذا حكمت على ولم اخطىء الرأى؟؟؟

فقال الاسد صحيح انك لم تخطىء الرأى ولكنك اخطات حين جادلت حمار .

العبرة

علينا أحياناً الخروج من بعض النقاشات

ليس جهلاً بمعلومة ولا عدم مقدرة على الرد

ولكن احتراماً لأنفسنا وعقولنا

كلمة حق:

لا تجادل الأحمق فقد يخطىء الناس في التفريق بينكما











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