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المنتدى : التدريب و التنمية البشرية النسيان نعمة قيل لو كان في القلب ممحاة لكانت الحياة أسهل

فالنسيان هو نعمة الله على الإنسان، و لو عاش كل إنسان و هو يتذكّر كل كبيرة و صغيرة حدثت معه منذ ولادته لما استطاع العيش في راحة و كانت حياته كلها تعب و مشقّة.

و لو بقيت تتذكّر لحظات الحزن والسوء التي مررت بها لن تستطيع تكملة الحياة..

فالتفكير في الماضي لا يغير منه شيئاً.. و قيل: التفكير في الفائت من نقصان العقل.

إنّ الناس لا ينظرون إلى الوراءِ ولا يلتفتون إلى الخلف ؛

لأنَّ الريح تتجه إلى الأمام والماء ينحدر إلى الأمام ،

والقافلُة تسير إلى الأمام ، فلا تخالف سنة الحياة.

و نقول لك اخيرا: انسى الهموم تنساك..

و لا تكن من أنصار المثل القائل:عمر الأسى ما بينتسى..













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