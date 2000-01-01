النسيان نعمة

قيل لو كان في القلب ممحاة لكانت الحياة أسهل
فالنسيان هو نعمة الله على الإنسان، و لو عاش كل إنسان و هو يتذكّر كل كبيرة و صغيرة حدثت معه منذ ولادته لما استطاع العيش في راحة و كانت حياته كلها تعب و مشقّة.
و لو بقيت تتذكّر لحظات الحزن والسوء التي مررت بها لن تستطيع تكملة الحياة..
فالتفكير في الماضي لا يغير منه شيئاً.. و قيل: التفكير في الفائت من نقصان العقل.
إنّ الناس لا ينظرون إلى الوراءِ ولا يلتفتون إلى الخلف ؛
لأنَّ الريح تتجه إلى الأمام والماء ينحدر إلى الأمام ،
والقافلُة تسير إلى الأمام ، فلا تخالف سنة الحياة.
و نقول لك اخيرا: انسى الهموم تنساك..
و لا تكن من أنصار المثل القائل:عمر الأسى ما بينتسى..