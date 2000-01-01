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المنتدى : التدريب و التنمية البشرية الكلام الطيب ثبتت دراسة أن الكلام الطيب الذي يسمعه الانسان يمنحه نظام مناعة أعلى،

ولذلك أخبرنا النبي (ص) - أن الكلمة الطيبة صدقة-

و قال تعالى:

( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ).

نعم فكما أن الشجرة الطيبة تكون دائماً باسقة ، وراسخة ثابتة، ومثمرة ظليلة، ذات نفع كبير بثمرها وفيئها... فكذلك الكلمة الطيبة عظيمة النفع لقائلها وكل من يسمعه، وتكاد لا تُحصى فوائدها، ولا تنقطع ثمارها في الصدور التي تنشرح لها، والنفوس التي تبتهج بها.

ﻻ تؤذي أحد وﻻ تجرح أحد كن شيئا جميلاٌ ﻻ ينساه أحد..

اللهم لا تجعل في قلبي حقدا على أحد ،

و لا تجعلني وجعاٌ لأحد بل اجعلني جميل القلب لا ينساه أحد.

اللهم أمين











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