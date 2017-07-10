الدراسة في أوكرانيا
من اجل مستقبل آمن و تسجيل مضمون و رعاية شاملة ، تقدم لكم شركة المستقبل خدماتها الجامعية المتميزة للطلبة الراغبين بالدراسة في أوكرانيا.
تخصصات مختلفة دون مشاكل في الالتحاق.
إرسال القبول و التنسيق للحصول على التاشيرة
الاستقبال بالمطار و تنسيق و ترجمة شهادات الالتحاق بالجامعية و السكن الجامعي.
تواصل مستمر مع الطالب من اجل مساعدته بجميع مايحتاجه في بداية مشواره الدراسي.
للمزيد و للراغبين بالإستفسار و الإستشارة راسلونا دون تردد على العناوين التالية:
تلفون ، واتس اب ، فايبر: 00380931313509
mostagpal@yahoo.com
arok33@hotmail.com
http://studayukraine.blogspot.com/ الموقع الرئيسي
قناة اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UC1n...k5yLd9hWx018uQ
شركة المستقبل للخدمات الجامعية تاسست عام 1993