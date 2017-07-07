العودة   منتديات السبورة > القسم العام > السبورة العامة
تحديث الصفحة فتح باب التسجيل للدراسة في أوكرانيا 2017-2018
السبورة العامة تهتم بالمواضيع التي لا تندرج تحت أي من السبورات الموجودة
التسجيل التعليمات روابط مفيدة التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


فتح باب التسجيل للدراسة في أوكرانيا 2017-2018

السبورة العامة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-07-2017, 03:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابوحسين عمرو
ضيف
إحصائية العضو







ابوحسين عمرو is on a distinguished road
 

ابوحسين عمرو غير متواجد حالياً

 


 المنتدى : السبورة العامة
افتراضي فتح باب التسجيل للدراسة في أوكرانيا 2017-2018

من اجل مستقبل آمن و تسجيل مضمون و رعاية شاملة ، تقدم لكم شركة المستقبل خدماتها الجامعية المتميزة للطلبة الراغبين بالدراسة في أوكرانيا.
تخصصات مختلفة دون مشاكل في الالتحاق.
إرسال القبول و التنسيق للحصول على التاشيرة
الاستقبال بالمطار و تنسيق و ترجمة شهادات الالتحاق بالجامعية و السكن الجامعي.
تواصل مستمر مع الطالب من اجل مساعدته بجميع مايحتاجه في بداية مشواره الدراسي.
للمزيد و للراغبين بالإستفسار و الإستشارة راسلونا دون تردد على العناوين التالية:
تلفون ، واتس اب ، فايبر: 00380931313509
mostagpal@yahoo.com
arok33@hotmail.com
رد مع اقتباس
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
العرض العادي العرض العادي

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


Loading...

الاتصال بنا  - تصميم علاء الفاتك - المعلم - الأرشيف - الأعلى

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » شبكة عرب فور هوست