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ثمن الإنسانية!!!!!

التدريب و التنمية البشرية


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قديم اليوم, 11:28 AM رقم المشاركة : 1
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 المنتدى : التدريب و التنمية البشرية
افتراضي ثمن الإنسانية!!!!!

ثمن الإنسانية!!!!!
مهندس هندي كان جالسا يتناول الغداء في احد المطاعم
اول ما تم وضع صحن الطعام امامه ..
لاحظ ان فيه ولد وبنت صغار من الفقراء واقفين
و يشاهدوا صحنه من خارج المطعم عبر الزجاج ..
فلوّح بيديه للولد والبنت وامرهم بالدخول للمطعم ..
دخلوا وجلسوا بجواره فطلب منهم أن يختاروا ماذا يحبون تناوله من طعام!
فالولد اشار على الصحن الذي امام المهندس، قام المهندس وطلب
صحنين اضافيين للولد والبنت ..
و ظل جالساً يتفرج على فرحتهم بتناول الطعام الشهي .
بعد ما انهوا تناول الطعام قام الطفلان فغسلوا ايديهم و خرجوا..
و بعد ما انهى المهندس تناول طعامه ،قام يدفع فاتورة الحساب !!
فتفاجأ ان (الفاتورة فاضية)..بلا مبلغ!!! ومكتوب فيها من صاحب المطعم :
" نحن لا نمتلك آلة حسابية تستطيع حساب ثمن الإنسانية " .
همسة في أذنك:
كلما زادت الصدقة زاد الرزق ..
وكلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة ..
و كلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق في حياتك ..
"ومن يتق الله " (هذا شرط )
"يجعل له مخرجاً " (هذا وعد)
"ويرزقه من حيث لا يحتسب "(هذه مكافأة )
فحقق الشرط ..لتستحق الوعد.. وتنال المكافأة
هذه الوصايا لي ولكم نفعني الله ونفعكم بها الى يوم الدين.
وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات







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