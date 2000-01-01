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الفريق الذي يعمل بدون تنسيق

التدريب و التنمية البشرية


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قديم اليوم, 11:22 AM رقم المشاركة : 1
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 المنتدى : التدريب و التنمية البشرية
افتراضي الفريق الذي يعمل بدون تنسيق

*الفريق الذي يعمل بدون تنسيق *
- الابن اشترى بنطلون
- البنطلون كان طويل ب4 سم
- طلب الابن من أمه أن تقصّر 44 سم ، فقالت له إنها مشغولة
ذهب إلى اخته الكبيرة و طلب منها أن تقصر البنطلون
4سم فاعتذرت لأنها تجهّز العشاء ،
- ذهب إلى محل الخياطة فقصّره واستلف من زميله أجرة الخياط
وعاد إلى المنزل و وضعه في دولابه استعدادا للمدرسة ونام
- الأم حنّ قلبها وذهبت إلى غرفة الابن و أخرجت البنطلون
وقصّرته 4سم و أعادته إلى الدولاب ! .
- الأخت الكبيرة أكملت تجهيز العشاء و ذهبت إلى غرفة
أخيها وقصّرت البنطلون 4سم ثم أعادته !
- في الصباح استيقظ الولد و هو مبتهج ببنطاله يريد أن يلبسه ليري زملائه !
و إذا به يتفاجأ أن بنطلونه للركبة
الفريق إذا كان يعمل بدون تنسيق ؛ يفشل فشلا ذريعاً رغم التضحيات الكبيرة
ضعف التنسيق يؤدي الى فشل كبير..رغم التضحيات الكبيرة.
تأملوها







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