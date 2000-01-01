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المنتدى : التدريب و التنمية البشرية الفريق الذي يعمل بدون تنسيق *الفريق الذي يعمل بدون تنسيق *

- الابن اشترى بنطلون

- البنطلون كان طويل ب4 سم

- طلب الابن من أمه أن تقصّر 44 سم ، فقالت له إنها مشغولة

ذهب إلى اخته الكبيرة و طلب منها أن تقصر البنطلون

4سم فاعتذرت لأنها تجهّز العشاء ،

- ذهب إلى محل الخياطة فقصّره واستلف من زميله أجرة الخياط

وعاد إلى المنزل و وضعه في دولابه استعدادا للمدرسة ونام

- الأم حنّ قلبها وذهبت إلى غرفة الابن و أخرجت البنطلون

وقصّرته 4سم و أعادته إلى الدولاب ! .

- الأخت الكبيرة أكملت تجهيز العشاء و ذهبت إلى غرفة

أخيها وقصّرت البنطلون 4سم ثم أعادته !

- في الصباح استيقظ الولد و هو مبتهج ببنطاله يريد أن يلبسه ليري زملائه !

و إذا به يتفاجأ أن بنطلونه للركبة

الفريق إذا كان يعمل بدون تنسيق ؛ يفشل فشلا ذريعاً رغم التضحيات الكبيرة

ضعف التنسيق يؤدي الى فشل كبير..رغم التضحيات الكبيرة.

تأملوها











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