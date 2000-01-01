الدراسة في اوكرانيا . إختار تخصصك بسهولة و حقق حلمك
تعلن شركة المستقبل للخدمات الجامعية عن فتح باب التسجيل للموسم الدراسي الجديد 2017-2018 بمختلف التخصصات.
• لا قيود على إختيار التخصصات
• دراسة متوفرة باللغة الروسية و الأوكرانية و بعض التخصصات بالإنجليزية
• نقدم لكم شرح مفصل حول نظام الدراسة و آلية الحصول على التأشيرة
• دراسة السنة التحضيرية في أرقى الجامعات و خبرة في تعليم اللغة
• توفير الإستقبال بالمطار و تنسيق معاملات الإنتساب و السكن الجامعي
• المتابعة على مدار السنة لحين إكتساب الخبرة
• فرصة ذهبية للراغبين باكمال دراستهم للذين يحملون شهادات عليا
كل هذا و أكثر
من اجل الإستفسار و النصيحة تواصلوا معنا
Arok33@hotmail.com
mostagpal@yahoo.com
00380931313509
https://www.youtube.com/watch?v=M_lH1zXCS_I