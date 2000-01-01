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المنتدى : السبورة العامة الدراسة في اوكرانيا . إختار تخصصك بسهولة و حقق حلمك الدراسة في اوكرانيا . إختار تخصصك بسهولة و حقق حلمك

تعلن شركة المستقبل للخدمات الجامعية عن فتح باب التسجيل للموسم الدراسي الجديد 2017-2018 بمختلف التخصصات.

• لا قيود على إختيار التخصصات

• دراسة متوفرة باللغة الروسية و الأوكرانية و بعض التخصصات بالإنجليزية

• نقدم لكم شرح مفصل حول نظام الدراسة و آلية الحصول على التأشيرة

• دراسة السنة التحضيرية في أرقى الجامعات و خبرة في تعليم اللغة

• توفير الإستقبال بالمطار و تنسيق معاملات الإنتساب و السكن الجامعي

• المتابعة على مدار السنة لحين إكتساب الخبرة

• فرصة ذهبية للراغبين باكمال دراستهم للذين يحملون شهادات عليا

كل هذا و أكثر

من اجل الإستفسار و النصيحة تواصلوا معنا

Arok33@hotmail.com

mostagpal@yahoo.com

00380931313509

https://www.youtube.com/watch?v=M_lH1zXCS_I











