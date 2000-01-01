معلومات العضو مشرف عام

إحصائية العضو















المنتدى : السبورة التربوية السؤل نصف المعرفة السؤل نصف المعرفة

هناك مثل صيني يقول :

عندما تسأل سؤالاً قد تبدو غبياً لبضع ثوان،

لكن عندما لاتسأل قد تظل غبياً مدى الحياة.

قال عليه الصلاة والسلام:

(العلم خزائن مفاتيحها السؤال ألا فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة :

السائل والعالم والمستمع والمحب لهم).

و قال تعالى :

(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون)

هذا أمر رباني فمن

جهل وجب عليه السؤال..

و عندما سئل ابن عباس( ر)عن غزارة علمه وتميّز تفكيره، قال :

(بلسان سؤول وقلب عقول ).

فالسؤال إذن اول التعلم..و قيل ايضا السؤال نصف المعرفة

فلا تخجل من السؤال عن أي شيء تجهله، فخير لك أن تكون جاهلا مرة عن أن تنطوي على جهلك طول العمر..

للتذكير فقط

اثنان لا يتعلمان المستحي من السؤال و المتكبر..

و نختم بما قاله البرت اينشتاين:

"اهم شيء هو ان لا تتوقف عن السؤال ..".











التوقيع مدونتي( التنمية البشرية): www.altanmiya.org