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القرار في الوقت المناسب او ..

التدريب و التنمية البشرية


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قديم اليوم, 05:13 PM رقم المشاركة : 1
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 المنتدى : التدريب و التنمية البشرية
افتراضي القرار في الوقت المناسب او ..

القرار في الوقت المناسب او ..
عندما تضع ضفدعا في وعاء مليء بالماء وتبدأ بتسخين الماء تدريجيا.
ستجد أن الضفدع يحاول جاهدا أن يتكيف مع ارتفاع درجة حرارة الماء التدريجي بضبط درجة حرارة جسمه معها.
ولكن عندما يقترب الماء من درجة الغليان ،يعجز الضفدع عن التكيف مع الوضع هذه المرة ،لذا يقرر في هذه اللحظة القفز خارج الإناء ،
يحاول القفز ولكن دون جدوى لأنه فقد كل قوته خلال عملية التأقلم مع درجة حرارة الماء المرتفعة وسرعان مايموت .
ماالذي قتل الضفدع ؟؟
الكثيرون منا سيقولون الماء المغلي هو الذي قتله . لكن الحقيقة ماقتله هو عدم قدرته على اتخاذ قرار بالقفز خارجا في التوقيت المناسب .
الدرس المستفاد
كلنا بحاجة إلى التكيف مع الناس ومختلف الأوضاع ،لكننا بحاجة أكثر إلى معرفة متى نحتاج إلى التأقلم وإلى أي درجة ومتى نحتاج إلى مواجهة الوضع واتخاذ الاجراء أو القرار المناسب ..
إذا سمحنا للناس أو للظروف باستغلالنا عقليا او عاطفيا او ماليا او حتى جسديا سيستمر ذلك إلى أن يقضي علينا ..
(يجب أن نقرر متى نقفز قبل أن تخور قوانا)






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