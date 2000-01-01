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اغنم حياتك

السبورة الثقافية والأدبية


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قديم اليوم, 12:17 AM رقم المشاركة : 1
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 المنتدى : السبورة الثقافية والأدبية
افتراضي اغنم حياتك

الحمد لله عد من هو تبســــــم
انسبحه في كل سجده وركعه
يعلم بما نخفي ولو ما نْتِكَلَّم
يا سعد من أبدى لدعوته سرعه
يالله عسانا من شقى الذنب نسلم
وتعيذنا من كل إثمٍ وبدعــــه
وكَرِّه لنا ما فيه شَك ومحرم
واجعل لنا الجنات غايه وسلعه
مال ابن آدم غير ما كان قدم
في يوم أهوالٍ به الناس هَلْعَه
الناس بالدنيا تمنى وتحـــــــلم
وكلٍّ بيجني ما تولع بزرعه
إن كان خيرٍ يبشر بخيرٍ أعظم
وإن كان شرٍّ يمحق الشر وضعه
الله هو المعطي والأرزاق تِقْسَم
محدٍ خذا رزقه بقوه وفزعـــه
دنيا بها الأكدار والحزن والغم
مسكين من يبغى بها زود رِفْعَه
أحـــــدٍ بها زاهد واحـــــــــدٍ متيم
وحياتنا مابين بسمه ودمعه
أحدٍ سعيدٍ لو من المال معدم
واحدٍ كساه المال عِلَّه ووجعه
والبعض لو يخسر ريـال تحلطم
ولا فكر بعمر مضى دون رجعه
يسعى لجمع المال ويخم ويلم
ويعادي اخوانه ولا فيه نفعـــــه
في كل لحظه حي للمِيتِ ينظم
والفايز اللي طاعة الرب شرعه
من ضاعت سنينه بلهوٍ تنـــدم
اغنم حياتك دام في العمر وَسْعَه
بيجيك موتك بأي لحظه تُوَلَّم
محدٍ قَبِلْ رَدِّه ولا احتال دَفْعه
كم واحدٍ ودع وله قصدِ ماتم
طول الأمل نهج ابن آدم وطبعه
رحــيلنا لاشـــــــــك أمر محـــــــتَّم
والكل تارك ما تفانى بجَمْعه
والمعضله كن البشر أصبحوا صُم
من تنصحه كنك بتعطيه صفعه
ما ينفع الإنسان ماحازه وضَم
إن كان ما صلى لمن شق سمعه
ومن لا وصل أهلٍ بهم يربطه دم
لا بد ما يبلى بحوبه ولوعه
يا حظ من صلى وبارك وسلم
على محمد خَصٍّ بيوم جمعه
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