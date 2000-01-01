العودة   منتديات السبورة > القسم العام > السبورة العامة > التدريب و التنمية البشرية
تحديث الصفحة تعلمت الحكمة من عين الذئب!!!
التسجيل التعليمات روابط مفيدة التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


تعلمت الحكمة من عين الذئب!!!

التدريب و التنمية البشرية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم اليوم, 01:22 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مشرف عام

الصورة الرمزية محمد الطيارة
إحصائية العضو







محمد الطيارة is on a distinguished road
 

محمد الطيارة غير متواجد حالياً

 


 المنتدى : التدريب و التنمية البشرية
افتراضي تعلمت الحكمة من عين الذئب!!!

خرج الاسد والذئب والثعلب يوماً للصيد فاصطادوا بقرة وغزالة وأرنب..
فقال الاسد للذئب كيف نقسم هذا الصيد بيننا فقال الذئب للأسد :
الحصة على قدر الجثة ..
أنت أيها الأسد أكبر جثة فالبقرة لك
والثعلب أصغر فالأرنب له
وأنا متوسط فالغزالة لى
فغضب الأسد ولطم الذئب لطمه فقعت منها عين الذئب
فالتفت الأسد الى الثعلب وقال له ما رأيك ايها الثعلب كيف تكون القسمة…؟
فقال الثعلب : ايها الأسد أنت سيدنا وملكنا
فالأرنب فطورك………والبقرة غذاءك………..والغزال عشاءك
فقال الأسد : نعم الرأي رأيك ايها الثعلب……
ولكن من أين تعلمت هذه الحكمة ؟
فقال الثعلب تعلمت الحكمة من عين الذئب!!!
الدرس
نعاني كثيرا في زماننا هذا.. لأن أمثال كل من الأسد و الثعلب منتشرون بكثرة ..
و كما يقال لا تسأل الطاغية لماذا طغى بل العبد لماذا ركع..
للأسف هذا واقع الحال الذي نعيشه ..قانون الغاب يفرض نفسه..
و قديما قال الامام الغزالي :
'' مازلت أؤكد أن العمل الصعب هو تغيير الشعوب،
أما تغيير الحكام فإنه يقع تلقائيا عندما تريد الشعوب ذلك ".






التوقيع

مدونتي( التنمية البشرية):
رد مع اقتباس
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
العرض العادي العرض العادي

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


Loading...

الاتصال بنا  - تصميم علاء الفاتك - المعلم - الأرشيف - الأعلى

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » شبكة عرب فور هوست