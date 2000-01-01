معلومات العضو مشرف عام

إحصائية العضو















المنتدى : التدريب و التنمية البشرية تعلمت الحكمة من عين الذئب!!! خرج الاسد والذئب والثعلب يوماً للصيد فاصطادوا بقرة وغزالة وأرنب..

فقال الاسد للذئب كيف نقسم هذا الصيد بيننا فقال الذئب للأسد :

الحصة على قدر الجثة ..

أنت أيها الأسد أكبر جثة فالبقرة لك

والثعلب أصغر فالأرنب له

وأنا متوسط فالغزالة لى

فغضب الأسد ولطم الذئب لطمه فقعت منها عين الذئب

فالتفت الأسد الى الثعلب وقال له ما رأيك ايها الثعلب كيف تكون القسمة…؟

فقال الثعلب : ايها الأسد أنت سيدنا وملكنا

فالأرنب فطورك………والبقرة غذاءك………..والغزال عشاءك

فقال الأسد : نعم الرأي رأيك ايها الثعلب……

ولكن من أين تعلمت هذه الحكمة ؟

فقال الثعلب تعلمت الحكمة من عين الذئب!!!

الدرس

نعاني كثيرا في زماننا هذا.. لأن أمثال كل من الأسد و الثعلب منتشرون بكثرة ..

و كما يقال لا تسأل الطاغية لماذا طغى بل العبد لماذا ركع..

للأسف هذا واقع الحال الذي نعيشه ..قانون الغاب يفرض نفسه..

و قديما قال الامام الغزالي :

'' مازلت أؤكد أن العمل الصعب هو تغيير الشعوب،

أما تغيير الحكام فإنه يقع تلقائيا عندما تريد الشعوب ذلك ".











التوقيع مدونتي( التنمية البشرية): www.altanmiya.org