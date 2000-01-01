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تهنئــة وأمل.

السبورة العامة


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قديم اليوم, 03:56 PM رقم المشاركة : 1
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ملاد الجزائري
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 المنتدى : السبورة العامة
افتراضي تهنئــة وأمل.

تهنئــة وأمل.
ألف مبروك لكل الناجحين في بكالوريا دورة 2017. والشكر موصول للأساتذة والإدارة والأولياء والطلبة ، على النتائج المحققة وطنياً وعربياٌ، التي كانت وليدةَ التعاون والجهد والهمة والمثابرة والاصرار على النجاح. متمنياً للناجحين والناجحات، مساراً جامعياً موفقاً، يؤهلهم بجدارة واستحقاق، للنجاح في الحياة المهنية، وخدمة الأمة بالعلم والمعرفة والخلق الكريم.. أما الذين تعثروا ، فأقول لهم ، إن الرسوب مجرد كبوة عابرة ، سينطلقون بعدها إلى مصاف النجاحين إن شاء الله، وذلك برفع التحدي، وبذل المزيد من الجهد لتجاوز العثرات، والاصرار على رسم الفرحة المنتظرة على شفاههم ، وعلى شفاه الأولياء والأساتذة.
أقوال وعبــــر:
ارادة النجاح مهمة، لكن الاهم منها ارادة التحضير للنجاح.
• لاشيء ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل على الله، أكثر من المثابرة لأنها تتخطى كل العراقيل.
• إن الفشل لا يحطم إلاَّ النفس الهزيلة .. اما النفس القوية فهي تتخذ من فشلها عُدَّةً للنجاح.
• سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.











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faw006
وقــــــــل ربّ زدنــــي علمـــــــــــــــــــا
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