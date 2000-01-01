العودة   منتديات السبورة > القسم التربوي والتعليمي > السبورة التربوية
تحديث الصفحة إقرأ حتى وإن كنت تغرق !
السبورة التربوية تربية - تعليم - تبادل خبرات
التسجيل التعليمات روابط مفيدة التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


إقرأ حتى وإن كنت تغرق !

السبورة التربوية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم اليوم, 11:53 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مشرف عام

الصورة الرمزية محمد الطيارة
إحصائية العضو







محمد الطيارة is on a distinguished road
 

محمد الطيارة غير متواجد حالياً

 


 المنتدى : السبورة التربوية
افتراضي إقرأ حتى وإن كنت تغرق !


في فنلندا، هناك نصبٌ في حديقة عامة كُتب عليه عبارة ‘ إقرأ حتى وإن كنت تغرق’ تم تصميمه على هيئة رجل يقرأ في كتاب وسط الماء،
وهي فكرة لطيفة تشير الى أهمية القراءة والثقافة بشكل عام للمجتمعات، وكيف أن الدول الغربية مهتمة
بتحفيز وحثّ شعوبها على القراءة، ووضع القراءة والمعرفة على قائمة أهم أولوياتها.
يذكر أن فنلندا قد صنّفت في آخر تقرير لجودة التعليم في المرتبة الأولى.
ولكن مع الأسف ” أمة اقرأ لا تقرأ” إلا ما ندر!!
علما أنّ الشعوب تتقدم بالقراءة، وما الشعب إلا أفراد،
لو تمسكوا بهذه العادة كأفراد لحدثت نقلة نوعية في شعوبنا.
فالقراءة سر تقدّم الأمم و رقي الشعوب ..
يقول الشاعر ميخائيل نعيمة: «عندما تصبح المكتبة في البيت ضرورة
كالطاولة و السرير و الكرسي و المطبخ ،
عندئذ يمكن القول بأننا أصبحنا قوما متحضرين».
وقد سئل فولتير يوماً عمن سيقود العالم فأجاب "القرّاء"






التوقيع

مدونتي( التنمية البشرية):
رد مع اقتباس
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
العرض العادي العرض العادي

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


Loading...

الاتصال بنا  - تصميم علاء الفاتك - المعلم - الأرشيف - الأعلى

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » شبكة عرب فور هوست