هوس شراء العلامات التجارية (Brand) !!!

قال وزير التجارة الفرنسي :
"الماركات أكبر كذبة تسويقيّة اخترعها الأذكياء لسرقة الأثرياء،
فصدّق بريقها الفقراء .."
و تأتي هذه المقولة لتعبّر عن حالة الهوس التي أصيب بها المستهلكون عموماً.
يقول تعالى: إنّ المبذرين كانوا إخوان الشياطين ..
فنحن محاسبون على الأموال التي في يدنا و كيف نصرفها ..
طبعا لا بأس من شراء الماركة عندما لا يتوفّر البديل ..
لكن إن كان هناك منتج بنفس الجودة و بسعر مناسب..
فلما لا نشتريه!! أم نريد شراء الماركة لنتباهى بها او لنتميّز بها عن الآخرين !!
يقول د/أحمد خيري العمري:
"اولئك الذين يتباهون بشرائهم أغلى العلامات التجارية ويحرصون على إظهارها، لا يختلفون في الجوهر عن كونهم (سلع) أيضا ... "
يبدو أنّ هذه الشريحة المهووسة بشراء الماركات قد غاب عنها ،
أنّ قيمة الانسان بعلمه و ثقافته و أخلاقه ،
و ليس بما يمتلكه من ماديات .. و قيمته ايضا بما يقدّمه لمجتعه ،
من نفع يرى أثره في حياته و بعد مماته..
و نختم بما قاله جبران خليل جبران:
لا تجعل ثيابك أغلى شيءٍ فيك، حتى لا تجد نفسك يوماً أرخص ممّا ترتدي ..
ولكن.. من يَعِي ؟!