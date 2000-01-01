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المنتدى : التدريب و التنمية البشرية هوس شراء العلامات التجارية (Brand) !!!



قال وزير التجارة الفرنسي :

"الماركات أكبر كذبة تسويقيّة اخترعها الأذكياء لسرقة الأثرياء،

فصدّق بريقها الفقراء .."

و تأتي هذه المقولة لتعبّر عن حالة الهوس التي أصيب بها المستهلكون عموماً.

يقول تعالى: إنّ المبذرين كانوا إخوان الشياطين ..

فنحن محاسبون على الأموال التي في يدنا و كيف نصرفها ..

طبعا لا بأس من شراء الماركة عندما لا يتوفّر البديل ..

لكن إن كان هناك منتج بنفس الجودة و بسعر مناسب..

فلما لا نشتريه!! أم نريد شراء الماركة لنتباهى بها او لنتميّز بها عن الآخرين !!

يقول د/أحمد خيري العمري:

"اولئك الذين يتباهون بشرائهم أغلى العلامات التجارية ويحرصون على إظهارها، لا يختلفون في الجوهر عن كونهم (سلع) أيضا ... "

يبدو أنّ هذه الشريحة المهووسة بشراء الماركات قد غاب عنها ،

أنّ قيمة الانسان بعلمه و ثقافته و أخلاقه ،

و ليس بما يمتلكه من ماديات .. و قيمته ايضا بما يقدّمه لمجتعه ،

من نفع يرى أثره في حياته و بعد مماته..

و نختم بما قاله جبران خليل جبران:

لا تجعل ثيابك أغلى شيءٍ فيك، حتى لا تجد نفسك يوماً أرخص ممّا ترتدي ..

ولكن.. من يَعِي ؟!











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