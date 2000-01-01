العودة   منتديات السبورة > القسم العام > السبورة العامة > التدريب و التنمية البشرية
تحديث الصفحة الحقيقة .. لمن يرى الصورة كاملة..!!
التسجيل التعليمات روابط مفيدة التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


الحقيقة .. لمن يرى الصورة كاملة..!!

التدريب و التنمية البشرية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم اليوم, 12:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مشرف عام

الصورة الرمزية محمد الطيارة
إحصائية العضو







محمد الطيارة is on a distinguished road
 

محمد الطيارة غير متواجد حالياً

 


 المنتدى : التدريب و التنمية البشرية
افتراضي الحقيقة .. لمن يرى الصورة كاملة..!!


ستة عميان ارادوا وصف الفيل ..
حين أمسك كل واحد منهم بجزء من الفيل، وصفه وصفا مختلفًا..
فمن أمسك ذيله، قال إنه يشبه الحبل.
ومن أمسك أحد أقدام الفيل، قال إنه يشبه غصن الشجرة.
ومن أمسك أحد جانبيه، وصفه بأنه مثل الجدار.
ومن أمسك أحد نابيه، قال إنه يشبه الرمح.
ومن أمسك خرطوم الفيل، قال إنه يشبه الثعبان.
ومن أمسك أذنه، قال إنه يشبه المروحة.
في القصة السابقة .. هل كان أحدهم يكذب؟؟
بالتأكيد لا .. الكل كان صادقا في وصفه للجزء الذي لمسه من الفيل..
أي كلهم على حق، ولو اختلفوا.
إن الكثيرين منا لا يستوعبون فكرة أن للحقيقة أكثر من وجه، فحين نختلف لا يعني هذا أن أحدنا على خطأ!!
قد نكون جميعا على صواب لكن كل منا يرى مالا يراه الآخر.
والمستفاد هنا،
هو أن لا تعتمد على النظرة الأحادية للأمور، فلا بد من أن تستفيد من آراء الجميع.






التوقيع

مدونتي( التنمية البشرية):
رد مع اقتباس
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
العرض العادي العرض العادي

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


Loading...

الاتصال بنا  - تصميم علاء الفاتك - المعلم - الأرشيف - الأعلى

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » شبكة عرب فور هوست