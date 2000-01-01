ما أسباب النجاح فى حياتنا؟

في غرفتي وعلى فراشي كنت أسأل نفسي : .......؟؟؟
ما أسباب النجاح في الحياة .. .. .. ؟؟؟؟
وجدت الجواب داخل الغرفة ♥....
- السقف يقول : الطموح عالي.... ♥
- النافذة تقول : تأمّل الغد..... ♥
- الساعة تقول : الوقت من ذهب ان لم تستفد منه ذهب... ♥
- المرآة تقول : فكّربإمكانياتك قبل ان تنفذّ.....♥
- الباب يقول : ادفع بقوة للحصول على الهدف ذّ.....♥
- التقويم يقول: تابع خطتك أولا بأول لا تؤجل و لا تسوّف♥ .. .. ..
و الأرض قالت : اسجد وصلّ و ادعو الله بالتوفيق إنه وليّ الأمر و التدبير..... ♥
همسة في أذنك:
اجعلها أسباب نجاحك ..
اجعلها برنامجك للوصول الى مبتغاك.. .. . ♥