العودة   منتديات السبورة > القسم العام > السبورة العامة > التدريب و التنمية البشرية
تحديث الصفحة ما أسباب النجاح فى حياتنا؟
التسجيل التعليمات روابط مفيدة التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


ما أسباب النجاح فى حياتنا؟

التدريب و التنمية البشرية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم اليوم, 12:26 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مشرف عام

الصورة الرمزية محمد الطيارة
إحصائية العضو







محمد الطيارة is on a distinguished road
 

محمد الطيارة غير متواجد حالياً

 


 المنتدى : التدريب و التنمية البشرية
افتراضي ما أسباب النجاح فى حياتنا؟


في غرفتي وعلى فراشي كنت أسأل نفسي : .......؟؟؟
ما أسباب النجاح في الحياة .. .. .. ؟؟؟؟
وجدت الجواب داخل الغرفة ♥....
- السقف يقول : الطموح عالي.... ♥
- النافذة تقول : تأمّل الغد..... ♥
- الساعة تقول : الوقت من ذهب ان لم تستفد منه ذهب... ♥
- المرآة تقول : فكّربإمكانياتك قبل ان تنفذّ.....♥
- الباب يقول : ادفع بقوة للحصول على الهدف ذّ.....♥
- التقويم يقول: تابع خطتك أولا بأول لا تؤجل و لا تسوّف♥ .. .. ..
و الأرض قالت : اسجد وصلّ و ادعو الله بالتوفيق إنه وليّ الأمر و التدبير..... ♥
همسة في أذنك:
اجعلها أسباب نجاحك ..
اجعلها برنامجك للوصول الى مبتغاك.. .. . ♥








التوقيع

مدونتي( التنمية البشرية):
رد مع اقتباس
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
العرض العادي العرض العادي

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


Loading...

الاتصال بنا  - تصميم علاء الفاتك - المعلم - الأرشيف - الأعلى

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » شبكة عرب فور هوست