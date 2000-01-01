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المنتدى : التدريب و التنمية البشرية ما أسباب النجاح فى حياتنا؟

في غرفتي وعلى فراشي كنت أسأل نفسي : .......؟؟؟

ما أسباب النجاح في الحياة .. .. .. ؟؟؟؟

وجدت الجواب داخل الغرفة ♥....

- السقف يقول : الطموح عالي.... ♥

- النافذة تقول : تأمّل الغد..... ♥

- الساعة تقول : الوقت من ذهب ان لم تستفد منه ذهب... ♥

- المرآة تقول : فكّربإمكانياتك قبل ان تنفذّ.....♥

- الباب يقول : ادفع بقوة للحصول على الهدف ذّ.....♥

- التقويم يقول: تابع خطتك أولا بأول لا تؤجل و لا تسوّف♥ .. .. ..

و الأرض قالت : اسجد وصلّ و ادعو الله بالتوفيق إنه وليّ الأمر و التدبير..... ♥

همسة في أذنك:

اجعلها أسباب نجاحك ..

اجعلها برنامجك للوصول الى مبتغاك.. .. . ♥

















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