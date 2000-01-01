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المنتدى : التدريب و التنمية البشرية هل انا حرامي؟؟!!

احد الاخوة السودانين كتب مقالا جميلا بعنوان "هل انا حرامي؟؟"

يذكر فيه موقفان حصلا معه.

الموقف الاول :

يقول : كان عندي امتحانات للطب في ايرلندا ، وكان رسوم الامتحان 309 جنيه ولم يكن لدي فكة

فدفعت 310 ، المهم امتحنت وانتهيت من الامتحان ومضت الايام ورجعت السودان.....واذا برسالة تصلني من ايرلندا جاء فيها

(انت اخطات عند دفع رسوم الامتحانات حيث ان الرسوم كانت309 وانت دفعت 310 ، وهذا شيك بقيمة واحد جنيه...فنحن لا ناخذ اكثر من حقنا).

مع العلم ان قيمة الظرف والطابع اكثر من هذا الجنيه!!

الموقف الثاني :

يقول وانا اتردد مابين الكلية والسكن كنت أمرّ على بقالة تبيع فيها امراة واشتري منها كاكاو بسعر 18 بينس وامضي

وفي مرة من المرات...رايتها قد وضعت رفا اخر لنفس نوع الكاكاو ومكتوب عليه السعر 20بينس

فاستغربت وسألتها هل هناك فرق بين الصنفين؟؟

قالت : لا ، نفس النوع ونفس الجودة

فقلت اذا ما القصة؟!!!

لماذا سعر الكاكاو بالرف الاول ب18 وفي الرف الاخر بسعر 20

قالت : حدث مؤخرا في نيجيريا التي تصدر لنا الكاكاو مشاكل

فارتفع سعر الكاكاو وهذا من الدفعة الجديدة نبيعها ب20 والقديم ب18

فقلت لها اذا لن يشتري منك أحد سوى بسعر 18حتى نفاذ الكمية ، وبعدها سيأخذون بسعر 20

قالت : نعم ، أعلم ذلك..

قلت لها : اذا اخلطيهم ببعض وبيعيهم بنفس السعر الجديد20 ، ولن يستطيع احد التمييز بينهم.

فهمست في أذني وقالت : هل انت حرامي؟؟؟؟

استغربت لما قالته ومضيت ؛ ومازال السؤال يتردد في اذني...هل انا حرامي؟!!

أي أخلاق هذه؟!

الأصل انهاأاخلاقنا نحن

أخلاق ديننا...

أخلاق مبادءنا...

أخلاق علّمنا إياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

قال أحمد ديدات رحمه الله :

(نحن لسنا متخلّفون عن الغرب ،ولكن متخلفون عن الاسلام ؛ وما تخلفنا عن العالم الا بعد تفريطنا في ديننا).











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