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المنتدى : السبورة العامة جعله الله عام خير وبركة على الأمة الإسلامية كافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام و أنتم بخير عجبي من أنفسنا: نهنئ بعضنا بعضا بعيد الميلاد، وقد يسافر بعضنا إلى دول النصارى لمشاركتهم حفلاتهم وسهراتهم الماجنة. ونذهل عن تاريخنا المشرق وننسى يوم التحول فيه ، اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله صلى الله علية وسلم بالخروج من مكة إلى المدينة بعد أن لاقى المسلمون ما لقوه من عذاب وتنكيل من طرف المشركين، وهذه أساليب الكفرة الفجرة أن يخرج الطاهرون المتطهرون ويفصلوا عن أوطانهم ويبقى الفاسدون المدنسون ليعيثوا فسادا في الأرض. فليقف كل واحد منا ليحاسب نفسه على ما كسبت يداه في ما مضى من عمره قبل يأتي يوم لا بيع فيه و لاخلة ولا شفاعة. ولتقف الأمة الإسلامة لتحاسب نفسها على ما فعلته في قضية فلسطين وفي ثالث الحرمين وكثير من قضايا المسلمين في أصقاع العالم فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني هنيئا لكم عامكم الجديد هذا، وجعله الله عام خير وبركة على الأمة الإسلامية كافة.











التوقيع وطن جمُّ المفاخر .... وجدير باهتمام ....

هو في الأرض جزائر .. .. وهْوَ في القلب غرام ....