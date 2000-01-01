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الاحترام

السبورة العامة


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قديم اليوم, 04:55 PM رقم المشاركة : 1
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مشرف عام

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 المنتدى : السبورة العامة
افتراضي الاحترام

الاحترام هو أجمّل هدية يُقدمھا الإنسان للناس، الأدب لا يباع ولا يُشترى، بل هو طابع في قلب من تربى عليه، ليس الفقير من فقد الذهب إنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب.

ليس عيبا فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لايقدر طيبتك..
كن لأخيك سنداً ولأختك معينا ولصديقك وفياً ولجارك محسناً..

دنيا زائلة وكلنا راحلون ..

نيتك الصالحة هي التي تجلب لك الخير، فعلى قدر النوايا تكون العطايا لذا ضع نية الخير في قلبك وسيتولى الله أمرك!

لا تترك أي شي في قلبك ضد أحد ..
سامح، اغفر، تجاهل وأحسن الظن ..

فالحياة لحظات تستحق أن تعيشها براحة !!







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