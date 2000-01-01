المنتدى : السبورة الدينية من نفحات الجمعة. من نفحات الجمعــة.

في إطلالة هذه الجمعة المباركة، أسأل الله جل وعلا، أن يسبغ عليكم جميعاً، من موفور الصحة والعافية، والسعادة والاستقامة والثبات على الحق. وأن يجمع لنا ولكم من خيري الدنيا ولآخرة.

لا تهجروا القرآن الكريم فتصدأ قلوبكم، ولا تحرموا أنفسكم من فضل سورة الكهف، في ليلة الجمعة ويومها، وارتبطوا بصلة الأرحام ، ولا تنسوا الأحياء والأموات من المسلمين كافة، وذلك من صالح الدعاء والصدقة. واجتهدوا في التماس ساعة الإجابة ، بالدعاء والتضرع لله تعالى، إنه نعم المولى ونعم النصير.

ردِّدُوا هذه الاستغاثة، بفيض من الحب والصَّفاء، والضَّراعة والصدق، والتودد والابتهال، في جوف الليل وفي السحر.

يــا من يرى مـا في الضمـــير ويســمع ***** أنت المُعـــدّ لكل مــا يُتــــــــــــــوقّــــــع

يا مـن يُـــرجّى للشّــــدائــد كُلّــــــــــــها ***** يـــا من إلـــــيه المُشــــتكى والمــفــزع

يــا من خــــزائن رزقـــــه في قــول كــن ***** أُمــنن فــإنّ الخــــير عندك أجمــــــــــــع

مالي سِــــوى فقري إليــك وســــــــيلــــة ******ً فبالافتقــــار إليـــك فقــــري أدفـــــــــــــعُ

مالي سِـــــوى قرعـــي لبــابــك حيــــــلـةَ ***** فــلإن رُدِدتُ فـــأيَّ بــــابٍ أ قـــــــــــــــرعُ

ومــن الــذي أرجــــو فــأهتـــفُ باســــمِهِ ***** إن كـــان فضــــلك عـــن فـقــــيرك يُمنـــعُ

حـــاشــــا لِفـضــلك أن تُــقنِّــط عــاصِيـــاً ***** الفــضلُ أجــــزلُ والمـــــواهِــبُ أوســـــع

بالـــذُّلّ قــد وافــيت بــــــابك عــــــالمــــاً ***** أن التّــــذلُّل عند بـــــابــك ينفــــــــــــــــعُ

وجــعلـــــت معتمـــــدي عليــــك تــــــــوكّلا***** وبســــطتُ كفّـــــي ســـــائِلا أتضــــــرع

فاجـعـــل لنــا من كـــلّ ضـــيقٍ مخـــــرجاً***** والطُــــف بنــــا يــامن إليـــــه المـــــــــرجِع

ثُــــمّ الصّــــلاةُ عــلى النّـــــبيًّ وآلــــــــه *****خــــيرُ الأنـــــــــــــــامِ شــافِعٌ ومُــشـــفّـــعُ

اللهم إنا نسلك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة.

















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وقــــــــل ربّ زدنــــي علمـــــــــــــــــــا