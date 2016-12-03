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|السبورة الثقافية والأدبية شعر - نثر - قصص أدبية
|03-12-2016, 10:52 PM
|رقم المشاركة : 1
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المنتدى :
السبورة الثقافية والأدبية
القلب وما يريد
قد يعشقُ المرءُ مَن لا مالَ في يدهِ
|16-12-2016, 12:05 AM
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رقم المشاركة : 2
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كاتب الموضوع :
ام مؤيد
المنتدى :
السبورة الثقافية والأدبية
نبض صادق
|17-12-2016, 03:16 AM
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رقم المشاركة : 3
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كاتب الموضوع :
ام مؤيد
المنتدى :
السبورة الثقافية والأدبية
ما اعذب تلك الحروف الرقراقة
|17-12-2016, 03:24 PM
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رقم المشاركة : 4
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كاتب الموضوع :
ام مؤيد
المنتدى :
السبورة الثقافية والأدبية
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