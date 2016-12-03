القلب وما يريد

الحب من أجمل الأمور التي قد تحصل لنا، ومن أروع المشاعر التي نشعر بها، فمهما حاولنا أن نخفي ما بداخلنا إلّا أنّ مشاعر الحب فواحة تنبعث في كل مكان، فليس هناك أفضل من أن يكون هذا الحب صادق مبني على الإحترام والوفاء والصد ق.

قل للأحبة كيف أنعم بعدكم ***** وأنا المسافر والقلب مقيم.

صدقت (أم مؤيد) ، الحب الحقيقي فلسفة خاصة ، ومشاعر فياضة ، وسلعة لا تشترى بالعملة الزائفة.







