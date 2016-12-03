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القلب وما يريد

السبورة الثقافية والأدبية


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قديم 03-12-2016, 10:52 PM رقم المشاركة : 1
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ام مؤيد
عضو برونزي
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 المنتدى : السبورة الثقافية والأدبية
افتراضي القلب وما يريد

قد يعشقُ المرءُ مَن لا مالَ في يدهِ
ويكرهُ القلبُ مَن في كفهِ الذهبُ
ماقيمةُ الناسِ إلا في مبادِئهِم
لا المالُ يبقى ولا الألقابُ والرتبُ







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اللهم إني أستودعك قلبي فلا تجعل فيه أحدا غيرك,, وأستودعك لا إله إلا الله فلقني إياها عند الموت,, وأستودعك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك,, وأستودعك أحبتي و كل شيء رزقتني وأعطيتني فاحفظه لي من شر خلقك أجمعين,, وأغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات واجمعني بمن احب في جنة الخلد.
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قديم 16-12-2016, 12:05 AM رقم المشاركة : 2
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ملاد الجزائري
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 كاتب الموضوع : ام مؤيد المنتدى : السبورة الثقافية والأدبية
افتراضي نبض صادق

الحب من أجمل الأمور التي قد تحصل لنا، ومن أروع المشاعر التي نشعر بها، فمهما حاولنا أن نخفي ما بداخلنا إلّا أنّ مشاعر الحب فواحة تنبعث في كل مكان، فليس هناك أفضل من أن يكون هذا الحب صادق مبني على الإحترام والوفاء والصدق.
قل للأحبة كيف أنعم بعدكم ***** وأنا المسافر والقلب مقيم.
صدقت (أم مؤيد) ، الحب الحقيقي فلسفة خاصة ، ومشاعر فياضة ، وسلعة لا تشترى بالعملة الزائفة.









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faw006
وقــــــــل ربّ زدنــــي علمـــــــــــــــــــا
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قديم 17-12-2016, 03:16 AM رقم المشاركة : 3
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ام مؤيد
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 كاتب الموضوع : ام مؤيد المنتدى : السبورة الثقافية والأدبية
افتراضي

ما اعذب تلك الحروف الرقراقة
وما اعظم تلك الجروح الغائرة
نزف وطن.. وزجر شيب.. وتانيب ضمير..
وشغف بالحياة يكاد ينطفي..
لك اطيب الاماني واجمل التحايا
بحجم قدركم في قلوبنا.
من معين الورد الذي ذبلنا ولم يذبل.







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اللهم إني أستودعك قلبي فلا تجعل فيه أحدا غيرك,, وأستودعك لا إله إلا الله فلقني إياها عند الموت,, وأستودعك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك,, وأستودعك أحبتي و كل شيء رزقتني وأعطيتني فاحفظه لي من شر خلقك أجمعين,, وأغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات واجمعني بمن احب في جنة الخلد.
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قديم 17-12-2016, 03:24 PM رقم المشاركة : 4
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ملاد الجزائري
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 كاتب الموضوع : ام مؤيد المنتدى : السبورة الثقافية والأدبية
افتراضي

سعادتي بمعانقة هذا الطيف الجريح ! لا توصف.
لن نذبل أبداُ.. ما دام الوفاء والمحبة ، يضيئان دروبنا.
" إن بعد العسر يسرا"







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faw006
وقــــــــل ربّ زدنــــي علمـــــــــــــــــــا
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