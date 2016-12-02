قصة فتح مدينة القدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( مدينة ادّخرت له رضي الله عنه )

لحظة تاريخية، جليلة، ذهبية تلك التي تسلم بها، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مفاتيح بيت المقدس.



هذه هي جيوش المسلمين، تقتحم معاقل الفرس والروم وتدكها، ولم يبق غير القدس هدفاً، لكن نصارى القدس، لم يحبذوا فكرة دخول المسلمين إلى الأرض المقدسة بسيوفهم، وتسيل الدماء هناك، فأرسلوا للخليفة العادل، يطلبون منه المجيء لديارهم، ليسلموها له، ويسلموه مفاتيحها.