اختلاف تخصص المعلمة عن مادة التدريس وأثره على المعلمة وعلى التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة الابتدائية

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كاتب الموضوع : هيام مليباري المنتدى : السبورة التربوية السلام عليكم

الأستاذة هيام

كل الشكر والتقدير على النشر .

اطلعت على البحث ويتضح أنك بذلت جهودا مباركة في إعداده ، و قد أعجبت جدا بما ورد في التوصيات وأرجو أن تتم دراستها والاستفادة مما جاء فيها وتطبيقها على أرض الميدان لما في ذلك من فوائد قيمة ستنعكس إيجابا على الطالبات .

مودتي ،،،











التوقيع اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي ، بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي ، وتغفر بها ذنبي ، وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري , وتكشف بها همي وغمي ، وتشفي بها سقمي, وتجلو بها حزني ، وتجمع بها شملي ، وتبيض بها وجهي.

اللهم آمين .



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لم أؤاخذك بالجفاءِ لأَني *** واثق منك بالوداد الصَّريح



مجلة المعلم

مجلة المعلم كل الشكر والتقدير لمصممة التوقيع المعلمة الفاضلة أم نايف