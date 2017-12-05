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|السبورة التربوية تربية - تعليم - تبادل خبرات
|05-12-2017, 11:48 PM
|رقم المشاركة : 1
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المنتدى :
السبورة التربوية
اختلاف تخصص المعلمة عن مادة التدريس وأثره على المعلمة وعلى التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة الابتدائية
|06-12-2017, 11:00 AM
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رقم المشاركة : 2
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كاتب الموضوع :
هيام مليباري
المنتدى :
السبورة التربوية
السلام عليكم
|06-12-2017, 07:14 PM
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رقم المشاركة : 3
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كاتب الموضوع :
هيام مليباري
المنتدى :
السبورة التربوية
|07-12-2017, 08:38 AM
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رقم المشاركة : 4
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كاتب الموضوع :
هيام مليباري
المنتدى :
السبورة التربوية
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