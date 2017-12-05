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اختلاف تخصص المعلمة عن مادة التدريس وأثره على المعلمة وعلى التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة الابتدائية

السبورة التربوية


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قديم 05-12-2017, 11:48 PM رقم المشاركة : 1
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هيام مليباري is on a distinguished road
 

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 المنتدى : السبورة التربوية
افتراضي اختلاف تخصص المعلمة عن مادة التدريس وأثره على المعلمة وعلى التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة الابتدائية

بحث بعنوان
اختلاف تخصص المعلمة عن مادة التدريس وأثره على المعلمة وعلى التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة الابتدائية


https://goo.gl/AmgTgK






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القلب قلبي والنبض نبض أبي وأمي
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قديم 06-12-2017, 11:00 AM رقم المشاركة : 2
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كاتب الموضوع : هيام مليباري المنتدى : السبورة التربوية
افتراضي

السلام عليكم
الأستاذة هيام
كل الشكر والتقدير على النشر .
اطلعت على البحث ويتضح أنك بذلت جهودا مباركة في إعداده ، و قد أعجبت جدا بما ورد في التوصيات وأرجو أن تتم دراستها والاستفادة مما جاء فيها وتطبيقها على أرض الميدان لما في ذلك من فوائد قيمة ستنعكس إيجابا على الطالبات .
مودتي ،،،







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اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي ، بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي ، وتغفر بها ذنبي ، وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري , وتكشف بها همي وغمي ، وتشفي بها سقمي, وتجلو بها حزني ، وتجمع بها شملي ، وتبيض بها وجهي.
اللهم آمين .


*******************************

لم أؤاخذك بالجفاءِ لأَني *** واثق منك بالوداد الصَّريح

مجلة المعلم
كل الشكر والتقدير لمصممة التوقيع المعلمة الفاضلة أم نايف
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قديم 06-12-2017, 07:14 PM رقم المشاركة : 3
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 كاتب الموضوع : هيام مليباري المنتدى : السبورة التربوية
افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعلم [ مشاهدة المشاركة ]
السلام عليكم
الأستاذة هيام
كل الشكر والتقدير على النشر .
اطلعت على البحث ويتضح أنك بذلت جهودا مباركة في إعداده ، و قد أعجبت جدا بما ورد في التوصيات وأرجو أن تتم دراستها والاستفادة مما جاء فيها وتطبيقها على أرض الميدان لما في ذلك من فوائد قيمة ستنعكس إيجابا على الطالبات .
مودتي ،،،

سيتم رفعها للجهات المسؤولة وأسأل الله أن ينفع بها أهم محورين في العملية التعليمية ( المعلم / الطالب ) ودائما مشوار الألف خطوة تبدأ بخطوة






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القلب قلبي والنبض نبض أبي وأمي
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قديم 07-12-2017, 08:38 AM رقم المشاركة : 4
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كاتب الموضوع : هيام مليباري المنتدى : السبورة التربوية
افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيام مليباري [ مشاهدة المشاركة ]
سيتم رفعها للجهات المسؤولة وأسأل الله أن ينفع بها أهم محورين في العملية التعليمية ( المعلم / الطالب ) ودائما مشوار الألف خطوة تبدأ بخطوة

أسأل الله تعالى أن يوفقك ويكتب لك الأجر والثواب .
مودتي ،،،






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اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي ، بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي ، وتغفر بها ذنبي ، وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري , وتكشف بها همي وغمي ، وتشفي بها سقمي, وتجلو بها حزني ، وتجمع بها شملي ، وتبيض بها وجهي.
اللهم آمين .


*******************************

لم أؤاخذك بالجفاءِ لأَني *** واثق منك بالوداد الصَّريح

مجلة المعلم
كل الشكر والتقدير لمصممة التوقيع المعلمة الفاضلة أم نايف
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