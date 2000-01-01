معلومات العضو مشرف عام

إحصائية العضو















المنتدى : السبورة التربوية وصايا ام لابنها

وصايا ام لابنها

بني ...

إياك أن تتكلم في الأشياء وفي الناس

إلا بعد أن تتأكد من صحة المصدر

وإذا جاءك أحد بنبأ فتبين ..قبل أن تتهور

وإياك والشائعة لا تصدق كل ما يقال

ولا نصف ما تبصر

وإذا ابتلاك الله بعدو ..قاومه بالإحسان إليه

ادفع بالتي هي أحسن ...

أقسم بالله.... أن العداوة تنقلب حباً ...تصور!

بني

إذا أردت أن تكتشف صديقاً سافر معه ففي السفر ..ينكشف الإنسان

يذوب المظهر ..وينكشف المخبر

ولماذا سمي السفر سفراً إلا لأنه عن الأخلاق والطبائع يسفر......

وإذا هاجمك الناس وأنت على حق أو قذعوك بالنقد...فافرح

إنهم يقولون لك: أنت ناجح ومؤثر ولا يُرمى ...إلا الشجر المثمر

بني :

-عندما تنتقد أحداً فبعين النحل تعود أن تبصر

ولا تنظر للناس بعين ذباب فتقع على ماهو مستقذر

وسأحكي لك قصه المعزة والذئب حتى لا تأمن من يمكر

وحينما يثق بك أحد فإياك ثم إياك أن تغدر

سأذهب بك لعرين الأسد وسأعلمك أن الأسد لم يصبح ملكاً للغابة

لأنه يزأر ولكن لأنه ...عزيز النفس ...لا يقع على فريسة غيره

مهما كان جائعاً.... يتضور

-لا تسرق جهد غيرك... فتتجور سأذهب بك للحرباء



فهي تلوّن جلدها بلون المكان لتعلم أن في البشر مثلها نسخ .. تتكرر

وأن هناك منافقين وهناك أناس بكل لباس تتدثر وبدعوى الخير ...تتستر ...

بني

تعود... أن تشكر اشكر الله ويكفي أنك تمشي...وتسمع ...وتبصر

أشكر الله وأشكر الناس فالله يزيد الشاكرين

والناس تحب الشخص الذي عندما تبذل له ... يقدر

أعظم فضيلة في الحياة هي الصدق ،واعلم أنَ الكذبَ وإن نجا ،هو أرذل رذيلة .

بُنَيّ ..

وفّر لنفسك بديلاً لأي شيء إستعد لأي أمر ، حتى لا تتوسل لنذل يذل ويحقر

وأستفدْ من كل الفرص ، لأن الفرص التي تأتي الآن قد لا تتكرر.

لا تتشكي ولا تتذمر ! أريدك مُتفائلاً مُقبلاً على الحياة ، اهربْ من اليائسين

والمتشائمين وإياك أنْ تجلس مع رجل يتطير !

لا تتشمت ولا تفرح بمصيبة غيرك ، وإياك أن تسخر

من شكل أحد ، فالمرء لم يَخلق نفسه !

ففي سخريتك أنت في الحقيقة تسخر من صُنع الذي أبدع وخلق وصور

-لا تظلم أحداً وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس

فتذكر أن الله هو الأقدر

-لا تجادل ... في الجدل ...كلا الطرفين يخسر

فإذا انهزمنا فقد خسرنا كبرياءنا نحن وإذا فزنا فلقد خسرنا .. الشخص الآخر ...

لقد انهزمنا كلنا الذي انتصر ..والذي ظن أنه لم يُنصر

-لا تكن أحادي الرأي فمن الجميل أن تؤثر وتتأثر

لكن إياك أن تذوب في رأي الآخرين وإذا شعرت بأن رأيك ..مع الحق

فاثبت عليه ولا تتأثر

ابتسم

فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا.... ( عبادة )

وعليها نؤجر

في الصين ..إن لم تبتسم لن يسمحوا لك أن تفتح متجر

إن لم تجد من يبتسم لك ..ابتسم له أنت فإذا كان ثغرك بالبسمة يفتر ...

بسرعة ...تتفتح لك القلوب لتعبر

بني

أنظر للغد استعد .....شمر كن عزيزاً ...وبنفسك افخر

فكما ترى نفسك سيراك الآخرون .. فإياك لنفسك يوماً أن تحقر

فأنت تكبر حينما تريد أن تكبر .. وأنت فقط من يقرر أن يصغر.











التوقيع مدونتي( التنمية البشرية): www.altanmiya.org