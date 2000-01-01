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قد تصاب بالإكتئاب وأنت لا تعلم

السبورة النفسية


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قديم اليوم, 06:03 PM رقم المشاركة : 1
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السوسن
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 المنتدى : السبورة النفسية
افتراضي قد تصاب بالإكتئاب وأنت لا تعلم

نسمع كثيرا أن الشخص المكتئب يميل للحزن لدرجة تجعله يفكر بالإنتحار،
وهذا ما يتعلق بالدرجة القوية من الإكتئاب،
حديثي اليوم عن الدرجة المتوصطة عافانا الله جميعا ،

يعاني المريض من 10 أو أكثر من هذه الأعراظ
1 الشعور باضيق من بداية اليوم إلى نهايته
2لا يستطيع التعرف على اهتماماته الخاصة وما يحب وما لا يحبمن هوايات
3 غير اجتماعي
4 غير حريص على التجديد في حياته من حيث العلاقات والمهارات
5 يشعر بالعجز عن حل مشكلاته
6 يشعر أنه مرفوظ من الآخرين
7 يشعر بالخمول والكسل معظم الوقت
8 لا يتقبل النقد فهو غير صريح مع نفسه
9 لا يبادر في مساعدة الغير فهو سلبي غالب الأحيان
10 ليس لديه طموحات مستقبلية فهو يشعر أن الحياة قصيرة
11 قليل المزاح
12 عندما يتحدث مع شخص لا يجيد اختيار المواظيع المفيدة
13 يهرب من واقعه الأليم إلى أحلام اليقظة
14 غير صريح مع ذاته لا يحاور ذاته بشكل صحيح
15 يحن للماظي الجميل ويتمنى أن يعود
16 احيانا يتذكر مواقف مؤلمة فيحزن كثيرا ولا ينساها
17 لا يعرف ما الأمور التي تدخل البهجة في قلبه
18 نومه قليل جدا أو كثير جدا
19 لا يقتدي بأي شخص إجابي
20 نادرا ما يقارن نفسه بمن هو في عمره من حيث النفسية
21 لا يشعر بجمال الحياة من حوله
22 شخصيته وأسلو به تلفت أنظار الناس له
23 قرراته تتسم بالتهور
24 عندما يرى مجموعة من الأشخاص تظحك وتمرح يشعر بصعوبة ذلك الأمر عليه.
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الكلمات الدلالية (Tags)
اكتئاب،اعراظ،حزن،اجتماعي،

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