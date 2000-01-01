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لن تندم

السبورة الثقافية والأدبية


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قديم اليوم, 02:41 PM رقم المشاركة : 1
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 المنتدى : السبورة الثقافية والأدبية
افتراضي لن تندم

لا ضاق صدرك وانطوى داخلك هم
وحسيت في دقات قلبك سريعة
وقامت عليك امواج بقعاء تلاطمّ
وضاقت عليك من الفجوج الوسيعة
ترى البشر ما تنفعك لو تقدمّ
مهما تقدم ما تزول الفجيعة
ابنصحك مادام تسمع وتفهمّ
ان كان شوري يا رفيقي تطيعة
حاول تقوم بدلجة الليل الاظلمّ
بالثلث الآخر والخلايق هجيعة
واستقبل القبلة ولا راح تندم
وارفع يدك رحمه وخوف وخشيعة
بسم الولي كبّر وبسم الولي سمّ
واقرا من القرآن ما تستطيعة
اركع وسبح للإله المعظمّ
وخل الدعاء لك في سجودك ذريعة
ناج الذي في كل الاحوال يعلمّ
حتى دبيب النمل في وسط ريعة
اللي منجي نوح من غبة اليمّ
جلّ جلاله ذو الصفات الرفيعة
هذي نصيحة والزم لعلمي الزمّ
في وقتها بتحس راحه وسيعة
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