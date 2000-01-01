العودة   منتديات السبورة > القسم العام > السبورة العامة
تحديث الصفحة نداء
السبورة العامة تهتم بالمواضيع التي لا تندرج تحت أي من السبورات الموجودة
التسجيل التعليمات روابط مفيدة التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


نداء

السبورة العامة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم اليوم, 02:13 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مشرف عام

الصورة الرمزية ابو محمود
إحصائية العضو







ابو محمود is on a distinguished road
 

ابو محمود غير متواجد حالياً

 


 المنتدى : السبورة العامة
افتراضي نداء

نداء عاجل من د . جابر القحطاني
ايها الشعب السعودي الكريم :
متى تصحون من غفلتكم مقاطع فساد وقذارة المطاعم والمقاهي ومن سيءٍ الى اسوأ ؟ مجرموا المطاعم أكّلونا الجيف الميتة واكّلونا لحوم الكلاب������ ولحوم الحمير������
عمالة حاقدة موادهم وزيوتهم مسرطنة خضارهم فاسدة
يخرج من دورة المياه ويقطع لك اللحم والسلطة ممزوجة ( بعرق يديه ورأسه ) أعزكم الله
متى تصحون ومتى تنتهون
والله إن الزبادي مع خبزة البُر افضل من وساختهم وجرائمهم
انشروه بينكم وتناصحوا وحذروا ابنائكم وأهلكم
يا إخواني إذا فات الفوت ماينفع الصوت
إذا تسببوا لك بمرض عضال لا قدّر الله فلا بكاء ينفع ولا شكوى تفيد
ابتداءً من هذااليوم تعاهدوا على الإستغناء عن تلك الأمراض وتلك المطاعم وبعض أولئك المجرمون ففي بيوتكم الأكل النظيف المضمون بإذن الله تعالى
حفظنا الله وإياكم والمسلمين من كل شر … آمين
وارجو الا نكون سلبيين !! خلك حازم مع نفسك وحذر من تحب وانشر الرساله لعلك تمنع من مصيبه لغيرك ✋

الدكتور / جابر سالم القحطاني







رد مع اقتباس
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
العرض العادي العرض العادي

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


Loading...

الاتصال بنا  - تصميم علاء الفاتك - المعلم - الأرشيف - الأعلى

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » شبكة عرب فور هوست