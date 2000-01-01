نداء عاجل من د . جابر القحطاني

ايها الشعب السعودي الكريم :

متى تصحون من غفلتكم مقاطع فساد وقذارة المطاعم والمقاهي ومن سيءٍ الى اسوأ ؟ مجرموا المطاعم أكّلونا الجيف الميتة واكّلونا لحوم الكلاب������ ولحوم الحمير������

عمالة حاقدة موادهم وزيوتهم مسرطنة خضارهم فاسدة

يخرج من دورة المياه ويقطع لك اللحم والسلطة ممزوجة ( بعرق يديه ورأسه ) أعزكم الله

متى تصحون ومتى تنتهون

والله إن الزبادي مع خبزة البُر افضل من وساختهم وجرائمهم

انشروه بينكم وتناصحوا وحذروا ابنائكم وأهلكم

يا إخواني إذا فات الفوت ماينفع الصوت

إذا تسببوا لك بمرض عضال لا قدّر الله فلا بكاء ينفع ولا شكوى تفيد

ابتداءً من هذااليوم تعاهدوا على الإستغناء عن تلك الأمراض وتلك المطاعم وبعض أولئك المجرمون ففي بيوتكم الأكل النظيف المضمون بإذن الله تعالى

حفظنا الله وإياكم والمسلمين من كل شر … آمين

وارجو الا نكون سلبيين !! خلك حازم مع نفسك وحذر من تحب وانشر الرساله لعلك تمنع من مصيبه لغيرك ✋



الدكتور / جابر سالم القحطاني

