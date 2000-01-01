سبحان من سوى أبونا من الطين

وقدر له السكنى بأرضه خليفه

يسعى بها ويبصر بعينه براهين

فيها عبر لاهل القلوب الرهيفه

واعطاه عقل وبين الحق تبيين

في شرع تهواه النفوس الشريفه

واخرج له من الأرض زرع وبساتين

يجني ثمرها بالظلال الوريفه

وللرزق والأعمار بالغيب تدوين

والقول والفعل انكتب في صحيفه

ويوم الحساب اما نعيم ورياحين

أو نار تصلى من قربها مخيفه

هذا حكم من قدسوه المصلين

من يرفع المحسن منازل منيفه

أرجوه يرحم ناس عنا مقفين

من عقبهم قلبي تزايد رفيفه

أخوه وصحبان ومعارف قريبين

عهدي بهم يوم الليالي مريفه

وارجوه يرحمني بلحظه بها يحين

موعد ذهاب بدون عوده رديفه