العودة   منتديات السبورة > القسم العام > السبورة الثقافية والأدبية
تحديث الصفحة سبحانك
السبورة الثقافية والأدبية شعر - نثر - قصص أدبية
التسجيل التعليمات روابط مفيدة التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


سبحانك

السبورة الثقافية والأدبية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم اليوم, 07:14 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مشرف عام

الصورة الرمزية ابو محمود
إحصائية العضو







ابو محمود is on a distinguished road
 

ابو محمود غير متواجد حالياً

 


 المنتدى : السبورة الثقافية والأدبية
افتراضي سبحانك

سبحان من سوى أبونا من الطين
وقدر له السكنى بأرضه خليفه
يسعى بها ويبصر بعينه براهين
فيها عبر لاهل القلوب الرهيفه
واعطاه عقل وبين الحق تبيين
في شرع تهواه النفوس الشريفه
واخرج له من الأرض زرع وبساتين
يجني ثمرها بالظلال الوريفه
وللرزق والأعمار بالغيب تدوين
والقول والفعل انكتب في صحيفه
ويوم الحساب اما نعيم ورياحين
أو نار تصلى من قربها مخيفه
هذا حكم من قدسوه المصلين
من يرفع المحسن منازل منيفه
أرجوه يرحم ناس عنا مقفين
من عقبهم قلبي تزايد رفيفه
أخوه وصحبان ومعارف قريبين
عهدي بهم يوم الليالي مريفه
وارجوه يرحمني بلحظه بها يحين
موعد ذهاب بدون عوده رديفه
رد مع اقتباس
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
العرض العادي العرض العادي

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


Loading...

الاتصال بنا  - تصميم علاء الفاتك - المعلم - الأرشيف - الأعلى

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » شبكة عرب فور هوست